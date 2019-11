Seit zwölf Jahren wird an der Verkehrslösung in Maishofen „herumgedoktert“: Das Ergebnis ist ein teurer Kompromiss, der die ganze Region betrifft. Die Tourismus-Hochburg Saalbach kämpft um die Zufahrt, befürchtet Staus an Reisewochenenden. Wer Schlimmstes fürchtet: Es kommen auch Pförtnerampeln.