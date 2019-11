„Sie versteht die Welt nicht mehr“

Und zu dieser Belastung haben die Eltern noch ein Töchterl daheim, das bittere Tränen vergießt. Hintergrund: Es darf nicht mehr in den Kindergarten gehen! Pamela hat damit schon das Laternenfest versäumt, auf das sie sich so gefreut hat, und darf nächste Woche nicht ihren fünften Geburtstag im Kindergarten feiern. „Sie wollte so gern ein Fest und Kuchen, wie es die anderen Kinder haben“, so die Mama. „Sie versteht die Welt nicht mehr.“ Die Kleine wurde ausgeschlossen, „als wir sie geholt haben, waren ihre Sachen schon gepackt“.