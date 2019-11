85. Schießerei an einer US-Schule in diesem Jahr

Die Tat, laut aktuellen Statistiken heuer bereits der 85. Zwischenfall mit Schüssen an einer US-Schule (siehe Tweet unten), erinnert an weitere „Mass Shootings“ in den USA. Diese hatten in den vergangenen Jahren die Debatte über die Waffengesetze verschärft. Bemühungen für schärfere Gesetze laufen seit Jahren ins Leere - vor allem, weil die Republikaner von US-Präsident Donald Trump dagegen sind. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Auch Trump ist gegen eine Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz, das in der US-Verfassung verankert ist.