Doskozil wünscht sich jedenfalls einen „fairen und objektiven Umgang“ mit seiner Gesundheit. Die Stimmprobleme, die eine weitere Operation erforderlich machen, seien in Zeiten des Wahlkampfes für die Landtagskür am 26. Jänner natürlich eine Beeinträchtigung. „Aber ich will genauso behandelt werden wie jeder andere“, sagte er in der Budgetrede im Landtag.