„Ich bin so stolz auf unser Team, alles ist gut gegangen!“ Sven Ziegler, Departmentleiter im obersteirischen LKH Stolzalpe, ist erleichtert. Mehr als einen Tag lang mussten Patienten, Mitarbeiter, Schüler und Kinder - in Summe fast 700 Personen - nach starken Schneefällen im Spital ausharren. Am Donnerstag dann die „Befreiung“.