Österreicher wollen Pflege im eigenen Haus

Günter Lindenthaler unterstützt die Vorschläge. Der Geschäftsführer des Pflegewerkes Austria in Abtenau vermittelt Pfleger an österreichische Familien. Die Nachfrage ist riesig. „Wir haben sehr viel zu tun. Die Leute wollen den Lebensabend daheim verbringen“, erzählt er. Das Problem: Lindenthaler sucht händeringend nach guten Pflegekräften. Das deutsche System lockt immer mehr von ihnen weg. Geht es so weiter, müssen Pflegebedürftige in ohnehin überfüllte Einrichtungen. Die einheimischen 24-Stunden-Pfleger können den Verlust nämlich nicht abfedern. Ihr Anteil liegt bei nur einem Prozent. „Österreicher wollen meist nicht für Wochen bei einer fremden Familie wohnen.“