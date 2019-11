Ein neues Kfz-Kennzeichen hatte Susanne C. (Name geändert) im April erhalten, als sie von Niederösterreich nach Wien gezogen ist. Was die Leserin dabei völlig vergessen hatte, war die Ummeldung ihres digitalen Autobahnpickerls. „Da ich offenbar dreimal durch eine Kontrolle gefahren bin, habe ich nun drei Ersatzmautforderungen von je 120 Euro bekommen“, schrieb uns Frau C.