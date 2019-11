Die Online-Versteigerung unter www.cavinnash.at läuft noch bis Sonntag, 24. November, um 8 Uhr. Besichtigt werden können die Objekte am Freitag, 22. November, von 9 bis 12 Uhr am Gelände des ehemaligen Hotels in der Wörthersee Süduferstraße 86 in Sekirn.