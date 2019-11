Derzeit 70.000 E-Autos pro Jahr

Auch in Sachen Fuhrpark wird darauf geachtet, die schwereren E-Autos gut unterzubringen. Derzeit transportiert Hödlmayr 70.000 mit Strom betriebene Fahrzeuge pro Jahr, Tendenz steigend. Am Standort in Tongeren/Belgien wurde deshalb eine riesige Photovoltaikanlage am Dach über der Abstellfläche für die Autos errichtet.