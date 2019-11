Fixplatz im Visier

Die Spiele in Tokio nächstes Jahr sind für Färber kein Thema. „Das waren sie aber auch nie, dort gibt‘s ja nur die Entscheidung in der Kombination, also in einem Bewerb aus Bouldern, Vorstieg und Speed. Und mit Speedklettern hab ich gar nix am Hut“, so die 21-Jährige, die seit ihrem siebenten Lebensjahr in den Wänden herumkraxelt und derzeit nebenher Linguistik in Graz studiert. „Aber in Paris werden Einzelmedaillen vergeben“, ist Färber, die als bestes Weltcup-Resultat einen fünften Platz zu Buche stehen hat, bereits jetzt auf ihr großes Ziel 2024 fokussiert. Auch im kommenden Jahr gibt‘s große Ziele, wie die EM in Moskau. „Dazu will ich einen Fixplatz im Weltcup erreichen!“