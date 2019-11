Die meisten verbinden mit dem Weihnachtsmarkt am Hauptplatz viele Kunsthandwerksstände, Glühwein und Maroni. Und während man am Volksgarten Sensationen für die Kleinen, wie etwa das umstrittene Riesenrad (die „Krone“ berichtete) vorfindet, gibt es am Hauptplatz etwas für die Sportbegeisterten.