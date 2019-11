Apres Ski und namhafte DJs aus ganz Europa, die in den Clubs bis in die frühen Morgenstunden auflegen – dafür steht Oberntauern. Doch der Pongauer Party-Ort kann auch anders. Denn von 29. November bis 22. Dezember geht es besinnlich zu. Und zwar am Salzburgs höchstgelegener Adventmarkt. Beim „Tauernadvent“ kann man im Winter Wonderland auf 1740 Metern in eine verschneite Märchenwelt eintauchen. Und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag. Neben Musik, Lesungen und Märchenstunden für Kinder von 16 bis 21 Uhr werden an den Ständen Naturprodukte und Handgemachtes aus der Region angeboten. Besonders beliebt sind die romantischen Fackelwanderungen.