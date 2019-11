„Schau dir doch nur mal Songs wie ,Waiting For A Girl Like You‘ an - die haben alle Zeiten überstanden! Diese Band hat nicht immer nur den Hard Rock vorangetrieben, sondern seine Karriere auf mehrere Standbeine aufgebaut. Eine Nummer wie diese ist so perfekt konstruiert, dass sie Menschen aller Generationen berührt. Hier verbindet sich Rock mit coolen Grooves und einer gewissen Sexyness, der man sich nicht entziehen kann.“ Bescheidenheit kommt im Gimbel-Interviewkontext nicht vor, nach mehr als 80 Millionen verkauften Alben und nicht weniger als 16 Top-30-Hits gehören Foreigner aber tatsächlich zu den erfolgreichsten Rockbands der Historie. Auch wenn der Name nie so groß geglänzt haben mag wie bei anderen Genossen in derselben Ära, kann jeder vor 1990 geborene Mensch wohl zumindest zwei bis drei Songs anstandslos mitsummen. „Foreigner-Songs sind wie ein gutes Auto. Sie halten wirklich viel aus und man verwendet sie noch immer gerne“, bemüht Gimbel eine durchaus zutreffende Metapher.