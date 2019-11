Mord, Brandstiftung, Betrug, dazu Esoterik, Engel und Erbschleicherei: Die Anklage gegen die Kärntnerin Margit T. (48), Barbara H. (44) und eine 62-jährige Mitläuferin liest sich wie ein Krimi, der ab 19. November beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht aufgelöst werden muss. Selten zuvor gab es in der heimischen Justizgeschichte so horrende Vorwürfe gegen weibliche Täterinnen.