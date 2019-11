Auch 134 Tage nach dem Auftauchen des Ölteppichs auf der Enns wird in Steyr weiter fieberhaft nach der Quelle gesucht. „Vermutet wird, dass eine aufgelassene Tankstelle der Grund für die Verschmutzung sein könnte“, rätselt Umweltstadtrat Reinhard Kaufmann von den Grünen so wie viele Steyrer über die in Regenbogenfarben schillernden Flecken auf dem Fluss.