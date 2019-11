Nur einen kleinen Teil seiner 60 Quadratmeter nutzte der Trauner (45) als Wohnraum - der Großteil der Fläche ging für seine illegale Schlangenzucht drauf. In Plastikboxen, die in Holzregalen entlang der Wände gestapelt waren, hatte er die Tiere gelagert - in einem kleinen Nebenraum züchtete er außerdem in Holzboxen mehr als 100 Ratten und Mäuse als Futter.