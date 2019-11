Tierrettungsdrama in der Slowakei: Drei Frauen sind beim Versuch, Hunde aus einem von Hochwasser bedrohten Tierheim retten wollten, selbst in den Fluten ums Leben gekommen. Die Tierschützerinnen waren in der Ortschaft Revuca von der Strömung des über die Ufer getretenen Flusses Muran mitgerissen worden.