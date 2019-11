Gerade noch einmal gut ausgegangen ist ein Rettungseinsatz am Mittwochnachmittag in Molln. Ein Bosnier (41) wurde bei Forstarbeiten schwer verletzt, konnte zum Glück noch per Funk seinen Arbeitskollegen Bescheid geben. Die Bergung dauerte drei Stunden. Es war heuer der 437. Einsatz der Bergrettung OÖ.