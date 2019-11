Das Ski-Opening am 6. Dezember in Schladming wird zur Party des Jahres. Dafür garantieren die Stars der DJ-Szene rund um Dimitri Vegas & Like Mike. Das belgische Brüder-Duo führt aktuell die weltweite DJ-Liste an. Neben der Nummer eins werden unter anderem Timmy Trumpet (der Hallen in ganz Europa füllt), Lost Frequencies, Mike Williams, Wildstylez, Da Tweekaz und Darius & Finlay, W&W und Rockarmonix den Besuchern so richtig einheizen. Das Planai-Stadion wird zum Dancefloor!