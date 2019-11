Assen-Sturz

Im Juni stürzte Lorenzo beim Rennen in Assen in den Niederlanden schwer und zog sich Wirbelbrüche zu. Nach dem Ende der Verletzungspause schaffte es der Spanier nur durch Ausfälle anderer Fahrer in die Punkteränge. Lorenzo sagte, dass ihm mittlerweile die Motivation fehle, um weiterhin in der MotoGP anzutreten. „Als ich in Assen stürzte, fragte ich mich: ‘Lohnt sich das wirklich?‘ Ich bin damit fertig, ich will nicht mehr fahren“, ergänzte Lorenzo.