Zum Thema Leitspital Liezen: Die steirische KPÖ war da ja immer kritisch, wie sehen Sie das Projekt nach der Landtagswahl?

Ich glaube, das Leitspital Liezen hat eine nicht unwichtige Rolle gespielt, dass wir früher wählen, weil so vieles an dem Projekt noch nicht klar war. Ich glaube, man wird das Projekt nach der Wahl wieder in Angriff nehmen, aber finde, man sollte da die Wünsche der Bevölkerung viel mehr einbeziehen. Und ich will da nichts verhindern, ich bin sehr für Reformen im Gesundheitsbereich, aber es darf halt am Ende nicht weniger werden. Und wenn aus drei Spitälern eines wird, dann wird definitiv weniger.