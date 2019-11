Achtköpfiges Team

Stattdessen konzentriert sich die kleine Firma, für die mittlerweile acht Menschen arbeiten, ganz auf die Ausstattung von Kleinbussen. „Immer mehr schätzen es, ein megaflexibles Fahrzeug zu haben, das sie im Alltag und in der Freizeit einsetzen können“, erzählt Lugmayr. „An einem Ort zu sein, wann ich will, genau dort zu sein, wo ich will - der Wunsch nach dieser Freiheit wird immer größer“, beschreibt der 28-Jährige die Sehnsucht.