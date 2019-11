Vorbestraft und als Firmenchef nicht besonders erfolgreich - so könnte man jenen 40-Jährigen beschreiben, der jetzt auf der Anklagebank des Landesgerichts in Eisenstadt Platz nehmen musste. Zwei Verhandlungstermine hatte der Beschuldigte verstreichen lassen, beim dritten Mal wurde er von der Polizei vorgeführt. Doch der Reihe nach: Um sein marodes Transportunternehmen zu sanieren, brauchte der in der Steiermark lebende Mann dringend Geld. Und so bot er einer Bekannten an, die Fassade ihres Hauses für stolze 6000 Euro zu sanieren. Die Frau vertraute ihrem Freund und überwies ihm das Geld. Dann geschah - nichts. Das Opfer erstattete Anzeige.