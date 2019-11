Als er gemerkt habe, dass das Baby nicht atmete, habe er den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte hätten ihm dann telefonisch erklärt, was zu tun sei. Dass er seiner Tochter das Leben gerettet hat, darauf sei er stolz, so Daniel. „Wir freuen uns auf ein Leben mit der wunderbarsten kleinen Familienerweiterung und auf all die großartigen Dinge, die das Familienleben mit sich bringen wird“, schrieb der Papa auf Instagram.