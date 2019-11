Im Zuge eines Einsatzes bei einer Gartenparty, die in Wien-Donaustadt offenbar zu eskalieren drohte, ist am Mittwoch ein Beamter von einem betrunkenen Gast beschimpft und am Kopf verletzt worden. „Der rabiate 31-Jährige befindet sich in Haft“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.