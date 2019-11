Die Zwillinge Mike und Bob Bryan haben ihren Rücktritt vom Tennis für das kommende Jahr angekündigt. Das teilte die Herren-Organisation ATP am Mittwoch mit. Das erfolgreichste Doppel der Tennis-Geschichte wolle nach den US Open 2020 aufhören, hieß es in der Mitteilung. Bei dem Turnier in New York hatten die heute 41-Jährigen 1995 ihr Grand-Slam-Debüt gegeben.