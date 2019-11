Weihnachtsstimmung im Wiener Stadtpark

„Unsere Gäste haben den Sommer im Stadtpark abseits des innerstädtischen Trubels so genossen, dass wir gerade in der hektischen Vorweihnahctszeit gemeinsam mit Bombay Sapphire wieder eine entspannte Ruheoase für inspirierende Stunden, gute Gespräche, aufregende Flirts und gepflegte Trinkkultur bieten möchten“, so Kleinod-Miteigentümer Schober.