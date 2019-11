Sneakers, die ein Statement setzen

Sneakers haben den Athleisure-Trend buchstäblich losgetreten und sind nach wie vor hoch im Kurs - auch im Herbst 2019. Um etwas Farbe in die kalte Jahreszeit zu bringen, trägt man die Freizeit-Allrounder nun mit auffälligen Prints und Applikationen sowie in allen Farben des Regenbogens. „Momentan ist, passend zum Herbst, alles was farbenfroh ist, total gefragt“, erklärt Neuhofer. Wer zurückhaltendere Sneakers bevorzugt, und dennoch ein modisches Statement setzen möchte, kombiniert seine Schuhe mit auffälligen Socken. „Was lange Zeit als No-Go galt, ist momentan der große Hingucker. Statement-Socken, die mit Motiven, Logos oder Applikationen auffallen, lassen sich am besten mit einfarbigen Sneakers kombinieren und zählen zu den wohl wichtigsten Trends der Saison“, so Neuhofer.