FPÖ: „Mit solchen Typen wollen wir nichts zu tun haben“

Die FPÖ reagierte nach der Veröffentlichung des Videos prompt. „Der Ortsfunktionär ist mit sofortiger Wirkung aus der Partei wegen Gefahr in Verzug ausgeschlossen“, sagte Niederösterreichs FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz am MIttwoch. Die FPÖ NÖ ziehe damit eine klare Trennlinie. „Wir handeln natürlich sofort! So etwas ist abscheulich und hat bei uns absolut keinen Platz. Mit solchen Typen wollen wir auch nichts zu tun haben“, sprach Schnedlitz Klartext. Auch die anderen Parteien zeigten sich über das Video erbost.