Die kabellosen Kopfhörer sind zwar äußerst gefragt, haben aber ihren Preis. Stolze 279,00 Euro verlangt der Hersteller für die neuen AirPods Pro. Was leistet das Produkt also im Vergleich zum Vorgängermodell? Laut Apple punkten die Neuheiten vor allem durch Geräuschunterdrückung. Lärm in nächster Nähe wird abgedämpft, gleichzeitig die Wahrnehmung der unmittelbaren Umgebung ermöglicht. Auch wasser- und schweißabweisend soll das neue Apple-Produkt sein. Für Fans der beliebten Marke gibt es die Ohrstöpsel nun endlich auch auf Amazon: