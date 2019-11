Die „Krone“ berichtete über den Leichenfund am Sonntagabend in Büschen nahe dem Ort Pedralva im Südwesten Portugals. Die Identifikation konnte nun mittels DNA-Abgleich durchgeführt werden, bestätigt Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums. Es handelt sich bei der gefundenen Leiche um jene der vermissten Salzburgerin Julia W. (28). Zur Todesursache und zu den derzeitigen Ermittlungen wollten sich die portugiesischen Behörden noch nicht äußern. Bekannt ist nur, dass der leblose Körper in verwestem Zustand aufgefunden wurde.