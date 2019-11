Ein Leben ohne Betreuung oder einer Hilfestellung durch andere ist für etwa eine halbe Million Österreicher nicht vorstellbar. Um all jene vor dem Vorhang zu holen, die sich im Pflegebereich engagieren und tätig sind, hat der Wiener Städtische Versicherungsverein im Jahr 2012 gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung die Auszeichnung „PflegerIn mit Herz“ ins Leben. Seither sucht ganz Österreich jährlich die besten in diesem Bereich. So soll das öffentliche Bewusstsein für das Thema „Pflege“ geschärft und das Berufsbild des Pflegers in der Öffentlichkeit gestärkt werden. Auch heuer werden wieder Leute ausgezeichnet. Wer jemanden als „PflegerIn mit Herz 2019“ vorschlagen will, kann dies mittels Formular noch bis 22. November tun.