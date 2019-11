Auf den Zeichentischen dieser Welt herrscht derzeit ein „Cuteness Overload“! Hamster, Koala, Dino und Co. werden nun in nur wenigen, einfach nachvollziehbaren Schritten zum Leben erweckt. Ein Riesenspaß, die possierlichen Tierchen im Kawaii-Stil aufs Papier zu bringen - und dazu braucht es nicht viel: Wer will - oder Zeichenanfänger ist -, kann mit Papier und Stift beginnen, Fortgeschrittene greifen zudem auf Marker, wachsmalstifte, Fineliner, Tusche und Metallicstifte zurück. Übrigens: Kawaii bedeutet „süß“, „herzig“ oder einfach „niedlich“ - und ist bei uns spätestens seit „Hello Kitty“ ein Hit!