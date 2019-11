Die beiden Belgischen Schäferhunde, die in der Nacht auf Donnerstag einen Jagdkommando-Soldaten in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt getötet haben, waren klassische Zugriffshunde. „Ihre Aufgabe ist es, den Angreifer unschädlich zu machen“, erläuterte Bundesheersprecher Michael Bauer. Dass die Diensthunde Soldaten attackiert haben, sei bisher nicht vorgekommen. „Es ist noch niemand gröber verletzt worden“, sagte Bauer.