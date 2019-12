Allen voran hoffte Otto Waalkes auf ein Liebes-Comeback, appellierte an Gottschalk: „Lieber Thomas, meine erste Reaktion auf diese Meldung war völlige Fassungslosigkeit! Das Einzige, was ich an Dir bewundert habe, war außer Deinem großen Showtalent die Beständigkeit Deiner Ehe. Überleg es Dir doch noch mal!!! Voller Hoffnung. Dein Freund Otto.“