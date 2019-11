2021 soll der Formel-1-Grand-Prix von Brasilien statt in Interlagos bei Sao Paulo auf einer neuen Strecke in Rio de Janeiro ausgetragen werden. Weltmeister Lewis Hamilton kann das Projekt nicht ganz nachvollziehen. „Wir haben hier schon eine historische Strecke. Wir müssen nicht noch mehr Regenwald niederholzen oder mehr Schaden anrichten“, meinte der Mercedes-Pilot, der 2008 auf McLaren in Interlagos seinen ersten WM-Titel geholt hatte.