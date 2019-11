Vorsicht, Lebensgefahr! Die Beachvolleyball-Elite tummelt sich aktuell beim 4*-Turnier im mexikanischen Chetumal. Nach den harten Matches am Sand ist im Küstenort an eine erfrischende Abkühlung im Meer aber nicht zu denken. „Es ist brutal heiß hier. Im Meer darfst du aber nicht schwimmen gehen, denn es gibt extrem viele Krokodile. An der Küste ist das Schwimmen verboten, es gibt auch keine Strände. Und überall stehen Schilder, die davor warnen, ja nicht ins Wasser zu gehen“, seufzt das Grazer Beach-Ass Moritz Pristauz. „Richtig schade, dass man nicht reindarf, denn das Meer hier ist wirklich wunderschön.“