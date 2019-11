Kein Zweifel an Aussage

„Wir haben keinen Zweifel an Ihrer Schuld. Wir glauben dem Mädchen“, sagte der Vorsitzende des Schöffensenats in der Urteilsbegründung. „Und bei schweren sexuellen Verbrechen gegen Kinder gibt es schon aus generalpräventiven Gründen keine bedingte Strafe“, so der Richter. Weiters meint Kugi, das Verhalten des Angeklagten stehe im Einklang mit dessen Benehmen gegen Unmündige zuvor. Auch bestehe laut Gutachter die Befürchtung, dass es zur Wiederholung und einer Steigerung der Taten komme würde. Der Verteidiger meldete Nichtigkeitsbeschwerde an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.