Insgesamt 72 Swarovski-Kristalle hat Lacroix für die Opernball-Tiara zu funkelnden Sternen zusammengesetzt, die am 20. Februar wie der Sternenhimmel in der Nacht auf den Köpfen der Debütantinnen strahlen werden. „Ich hoffe, dass sich die tanzenden Tiaras zu großartigen, dynamischen Sternkonstellationen formieren - perfekt für all die jungen Königinnen der Nacht“, hofft Lacroix auf eine glanzvolle Eröffnung.