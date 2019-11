Start am 19. November

Die Ausstellung, in der es nicht nur Schönes, sondern auch Aufrüttelndes zu sehen geben wird, ist ab Dienstag, 19. November geöffnet. Für Klaus Albrecht Schröder, einen gebürtigen Linzer, hat das Albertina-Gastspiel übrigens eine ganz persönliche Bedeutung. Besuche im Schlossmuseum haben einst die Neugierde an der Kunst in ihm geweckt, meint er beim „Krone“-Lokalaugenschein: „Ich habe hier in meiner Jugend viel bekommen, jetzt kann ich dem Museum etwas zurückgeben.“