Soldat war für Betreuung eingeteilt

Was in der Nacht genau passiert ist, muss erst ermittelt werden. Der 31-Jährige war jedenfalls gegen 16 Uhr zur Zwingeranlage aufgebrochen, um die fünf Hunde in der Kaserne zu füttern. Er war an diesem Abend für deren Betreuung zuständig. Beim Jagdkommando hat zwar jeder Hundeführer einen eigenen Hund, allerdings arbeitet jeder Militärhundeführer grundsätzlich mit jedem Tier. Sein eigener Diensthund blieb im Fahrzeug zurück.