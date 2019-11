In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 14. November 1992 stibt mit Ernst Happel eine der großen Legenden des österreichischen Fußballs. Happel wird 1925 in Wien geboren und bereits mit 13 Jahren bei Rapid vorstellig. Der Publikumsliebling bringt es auf 51 Länderspieleinsätze, holt mit der rot-weiß-roten Auswahl den dritten Platz bei der WM 1954 und nimmt vier Jahre später auch an der WM in Schweden teil. Nach der Spielerkarriere startet Happel eine noch erfolgreichere Laufbahn als Trainer. Anfang 1992 wird er Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Es ist die letzte Station vor seinem Tod.