In Innsbruck wurde am vergangenen Samstag eine koordinierte Schwerpunktaktion von Finanz, Stadtmagistrat und Polizei durchgeführt! Kontrolliert wurden die Lokale in der Altstadt bzw. in der berüchtigten Bogenmeile. Besonders im Fokus: Vergehen nach der Gewerbeordnung, der Abgabenordnung und nach dem Glücksspielgesetz.