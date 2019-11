Für die Celtics bedeutete das 140:133 gegen die Washington Wizards auch den neunten Sieg in Folge bei nur einer Niederlage. Damit hat der Rekord-Champion (17 Titel) weiter die beste Bilanz in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Es war das erste Mal seit dem 25. November 1992, dass die Celtics 140 Punkte oder mehr in einem Spiel erzielten. Bei den Gästen aus der US-Hauptstadt überzeugte All-Star Bradley Beal mit 44 Zählern.