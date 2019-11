Bei den Figuren handelte es sich um Darstellungen der von Indios verehrten Muttergöttin Pachamama. Sie waren beim Papstgebet zum Franziskustag Anfang Oktober in den Vatikanischen Gärten aufgestellt und dann in eine Kirche gebracht worden. Dort wurden sie gestohlen und in den Tiber geworfen. Konservative sehen in der Präsenz „heidnischer“ Kultfiguren in einer Kirche einen Verstoß gegen das Erste Gebot der Bibel („Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“). Franziskus hatte für den Diebstahl der Figuren um Vergebung gebeten.