Mit ihren sexy Bikinis und Badeanzügen, die sie am liebsten selbst trägt, sorgte Emily Ratajkowski in diesem Sommer für reichlich Schlagzeilen. Jetzt legte die Britin in Sachen Mode nach und erweiterte ihre Bekleidungsmarke Inamoratawoman um eine Business-Kollektion. Wobei diese eigentlich viel zu scharf fürs Büro ist - vor allem, wenn man sich an den Styling-Tipp der 28-Jährigen hält.