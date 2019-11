Microsoft glaubt an „Industrie-Ökosysteme“

Für Microsoft ist das Bündnis mit der Allianz nicht die erste Initiative dieser Art: „Wir sehen auch in anderen Industrien den Trend zu offenen Plattformen“, sagte Courtois. „Wir als Microsoft glauben an diese Industrie-Ökosysteme.“ So stellten Microsoft und BMW im April eine offene Technologieplattform für Auto- und Fertigungsindustrie mit ähnlicher Zielrichtung vor.