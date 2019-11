Strenge Waffenbestimmungen in Russland

In Russland ereignen sich relativ selten Schusswaffenangriffe an Schulen, weil dort strenge Sicherheitsbestimmungen gelten und Waffen nicht einfach zu bekommen sind. Allerdings gibt es die Möglichkeit, sich den Kauf von Gewehren für die Jagd genehmigen zu lassen. Im Oktober des Vorjahres hatte ein bewaffneter Jugendlicher in seiner Schule in Kertsch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim 20 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt.