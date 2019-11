Großbritannien will vor der Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar nominieren. Das habe die Regierung in London der EU nun mitgeteilt, sagte ein EU-Sprecher am Donnerstag in Brüssel. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die britische Regierung bereits zweimal aufgefordert, einen Kandidaten zu benennen.