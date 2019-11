Drei Filialen im Bezirk Mattersburg und sechs im Bezirk Oberpullendorf werden am 6. Dezember das letzte Mal öffnen. Durch ein neues Konzept will sich die Raiffeisenbank Burgenland Mitte auf die Standorte Lockenhaus, Mannersdorf, Mattersburg, Oberpullendorf, Rohrbach, Weppersdorf und Wiesen konzentrieren. Damit werde dem Kundenwunsch nach professioneller Beratung durch Spezialisten Rechnung getragen. „Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, dass jeder Kunde die nächstgelegene Bankstelle in höchstens zehn Autominuten erreichen kann“, heißt es. Zusätzlich werde ein kostenloser wöchentlicher Shuttledienst angeboten. Die Raiffeisenbank Burgenland Mitte hat rund 29.000 Kunden. Ch. MiehlKeine guten Nachrichten für die Bankkunden in den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf: Raiffeisen schließt im Dezember neun Klein-Filialen. Begründet wird der Schritt mit dem steigenden Kostendruck und der Niedrigzinspolitik der EZB. Durch die Schließungen soll es zu keinem Personalabbau kommen.